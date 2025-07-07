Пять пособников спецслужб Киева выявили в Калужской области с начала года

Силовики выявили пятерых пособников Киева, которые занимались организацией поджогов на объектах транспорта и связи в Калужской области с начала 2025 года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили представители ФСБ.
По словам силовиков, один задержанный также передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении систем ПВО.
— С начала года УФСБ в регионе выявлено пять пособников украинских спецслужб, которые занимались поджогами, — заявил источник в разговоре с ТАСС.
На Украине функционирует до 150 кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. О том, какие инструкции дают завербованным россиянам украинские аферисты, рассказали в ФСБ.
Сотрудники УФСБ по Томской области задержали мужчину, который снимал военные объекты и передавал фотографии украинским спецслужбам. По этому факту возбуждено уголовное дело.