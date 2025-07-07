Центр Владивостока в очередной раз остался без света из-за аварии на сетях

В центре Владивостока в понедельник, 7 июля, во второй половине дня произошло массовое отключение электроснабжения, из-за которого без света остались более сорока жилых домов и несколько значимых объектов города.
По информации сервиса «Отключения воды и света» на VL.ru, под отключение попали здания в районе железнодорожного вокзала, включая почтамт, общественное пространство «Третьяковки», а также краевое Управление службы судебных приставов.
Среди адресов, где зафиксировано отсутствие электроэнергии с 13:31, значатся дома на улицах Адмирала Фокина, Алеутской, Бестужева, Верхнепортовой, Ланинском переулке, Морской 1-й, Посьетской, Светланской и Трудовом переулке.
В результате аварии жители и сотрудники организаций в центре города столкнулись с временными неудобствами, связанными с отсутствием света. Специалисты занимаются устранением последствий отключения электроснабжения.