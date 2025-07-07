В Башкирии на соревнованиях по мотокроссу пострадал 11-летний мальчик

В Башкирии во время субботних состязаний по мотокроссу произошел несчастный случай с участием 11-летнего спортсмена. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, мальчика с возможной черепно-мозговой травмой экстренно доставили в Нефтекамскую больницу, где врачи провели полное обследование.
После осмотра пострадавшего перевезли в 17-ю детскую больницу Уфы для дальнейшего лечения. В настоящее время ребенок находится в нейрохирургическом отделении, медики оценивают его состояние как средней тяжести.
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