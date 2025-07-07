Ударил по голове ребенка-инвалида: житель Перми выплатил моральный ущерб

Конфликт разгорелся во время прогулки двух семей с детьми. Отцу катающейся на самокате девочки показалось, что проходивший мимо с бабушкой мальчик ударил по голове его дочь. Недолго думая, он стукнул ребенка ладонью сверху по теменной части головы. После произошедшего мальчик плохо спал ночью, плакал, показывал рукой на голову. Так как у ребенка нарушение речи, родители не понимали, что его беспокоит, и обратились в больницу. Там маленькому пациенту диагностировали сотрясение мозга.