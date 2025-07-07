Ударил по голове ребенка-инвалида: житель Перми выплатил моральный ущерб

Конфликт разгорелся во время прогулки двух семей с детьми. Отцу катающейся на самокате девочки показалось, что проходивший мимо с бабушкой мальчик ударил по голове его дочь. Недолго думая, он стукнул ребенка ладонью сверху по теменной части головы. После произошедшего мальчик плохо спал ночью, плакал, показывал рукой на голову. Так как у ребенка нарушение речи, родители не понимали, что его беспокоит, и обратились в больницу. Там маленькому пациенту диагностировали сотрясение мозга.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Побои» и оштрафовали. Также мать пострадавшего обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования женщины, обязав ответчика выплатить порядка 45 тысяч рублей.
Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Сотрудник ведомства надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения долга. Тем не менее, должник решение суда проигнорировал, в связи с чем судебный пристав взыскал с него исполнительский сбор, ограничил в праве выезда за пределы РФ и арестовал открытые на его имя счета в банках. В результате вся сумма компенсации была перечислена взыскательнице.