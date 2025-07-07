Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково

Один из очевидцев в Пулково рассказал РБК, что в петербургском аэропорту «люди спят и сидят на полу». Его рейс на Пхукет SU628 изначально должен был вылететь в воскресенье, 6 июля, в 19:25. По словам пассажира, сейчас на табло указано, что вылет назначен на 9:30 7 июля, но регистрация так и не началась, при этом на борту должно быть 300 человек. «Я уезжал из аэропорта и обеспечивал себя сам, поэтому не могу сказать про поддержку от аэропорта и авиакомпании “Аэрофлот”. Но объявляют, что обладатели посадочных [талонов] могут подойти за водой и питанием. А вот те, кто без посадочного, — не знаю», — сказал он.