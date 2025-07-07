Что известно об утечке жидкого аммиака в Усть-Луге. Главное

Танкер, зарегистрированный в Либерии, прибыл в российский порт, расположенный в Лужской губе Финского залива Балтийского моря, из Антверпена в Бельгии, сообщает РБК. Грузовой корабль предназначен для транспортировки жидкого аммиака. 6 июля во время погрузочно-разгрузочных работ на судне произошла утечка. Погрузку сразу же прекратили, экипаж отправили на берег.
Портал 78.ru рассказал, что предварительно, во время ЧП «в залив разлилось топливо».
На место происшествия в крупнейшем универсальном порту на Балтике оперативно прибыли аварийные службы. Специалисты осмотрели судно и приступили к устранению последствий инцидента. В Минтрансе после случившегося собрали совещание под председательством уже бывшего главы ведомства Романа Старовойта. Министерство транспорта РФ оценило нежелательные потери токсичной жидкости как «незначительные». Пострадавших в результате утечки не было.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил в Telegram, что в устранении последствий утечки жидкого аммиака были задействованы специалисты МЧС, Управления гражданской защиты региона и аварийная служба порта. По словам главы региона, локализации токсичной жидкости и ее сбору способствовали установленные водные завесы и дождь. Дрозденко заверил, что токсичное влияние на окружающую среду из-за утечки исключено, показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимых концентраций, что подтверждается замерами специалистов областного управления гражданской защиты. Дрозденко добавил, что сейчас в порту выясняют, что вызвало утечку и почему она произошла.
Портал 78.ru со ссылкой на анонимный источник указал, что при установлении причин происшествия не исключается версия о «внешнем воздействии», что и могло привести к разгерметизации. Baza рассказала, что причиной утечки может быть «взрыв неизвестного характера», вероятно связанный с техническими факторами.
Расследование причин и обстоятельств инцидента в Ленобласти продолжается.