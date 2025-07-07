Что известно об утечке жидкого аммиака в Усть-Луге. Главное

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил в Telegram, что в устранении последствий утечки жидкого аммиака были задействованы специалисты МЧС, Управления гражданской защиты региона и аварийная служба порта. По словам главы региона, локализации токсичной жидкости и ее сбору способствовали установленные водные завесы и дождь. Дрозденко заверил, что токсичное влияние на окружающую среду из-за утечки исключено, показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимых концентраций, что подтверждается замерами специалистов областного управления гражданской защиты. Дрозденко добавил, что сейчас в порту выясняют, что вызвало утечку и почему она произошла.