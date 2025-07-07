ФСБ задержала помогавших Украине жертв телефонных мошенников

Во время допросов задержанные заявили, что стали жертвами телефонных мошенников. Они переводили преступникам крупные суммы денег — от 250 тыс. руб. до 1,5 млн руб. — думая, что отправляют средства на «безопасные счета». После этого в Telegram и WhatsApp с ними связывались от имени сотрудников правоохранительных органов и угрожали уголовными делами за «финансирование ВСУ». Обманутым предлагали принять участие «в проверке антитеррористической защищенности объектов» и так склоняли к преступлениям.