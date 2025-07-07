В Волгоградской области иномарка вылетела в кювет, пострадал один человек

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в 16.45 женщина-водитель в автомобиле «Форд Фокус» на 81-м км дороги Волгоград — Астрахань потеряла управление машиной, иномарка вылетела в кювет.
Водитель была доставлена в больницу.
ДТП с одним пострадавшим произошло в Ленинском районе 6 июля.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в 16.45 женщина-водитель в автомобиле «Форд Фокус» на 81-м км дороги Волгоград — Астрахань потеряла управление машиной, иномарка вылетела в кювет.
Водитель была доставлена в больницу.