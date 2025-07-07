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В Волгоградской области иномарка вылетела в кювет, пострадал один человек

ДТП с одним пострадавшим произошло в Ленинском районе 6 июля.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в 16.45 женщина-водитель в автомобиле «Форд Фокус» на 81-м км дороги Волгоград — Астрахань потеряла управление машиной, иномарка вылетела в кювет.

Водитель была доставлена в больницу.