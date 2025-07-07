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Мост рухнул вместе с пожарной машиной в Нижегородской области

Машина опрокинулась при разрушении моста по пути на устранение угрозы возгорания в Осинках.

Автомобиль добровольной пожарной команды из поселка Сормовский пролетарий опрокинулся при проезде по деревянному мосту по пути на вызов в поселок Осинки, где был зафиксирован искрящийся электропровод, лежавший на земле. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.

Конструкция моста не выдержала веса спецтехники, в результате чего произошло опрокидывание. Пострадавших нет. Специалисты электросетей устранили обрыв и ликвидировали угрозу возгорания.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после срыва крыши здания в Нижнем Новгороде.