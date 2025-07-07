Мост рухнул вместе с пожарной машиной в Нижегородской области

Автомобиль добровольной пожарной команды из поселка Сормовский пролетарий опрокинулся при проезде по деревянному мосту по пути на вызов в поселок Осинки, где был зафиксирован искрящийся электропровод, лежавший на земле. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.