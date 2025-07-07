Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки распылили перцовый баллончик в нижегородском пункте выдачи заказов

Работа ПВЗ была приостановлена.

Источник: Комсомольская правда

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода подростки ворвались в местный пункт выдачи заказов и распылили там перцовый баллончик. Об этом пишет телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По информации источники, пункту выдачи пришлось приостановить работу. Помещение необходимо было проветрить в течение длительного времени для устранения последствий химического воздействия.

Сотрудники и клиенты сразу же почувствовали першение в горле, что вынудило их покинуть помещение.

Ранее уже фиксировались подобные случаи. В Нижнем Новгороде были задержаны мужчины, распылившие перцовый баллончик в детей. Подростки получили сильные повреждения, им потребовалась помощь врачей. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело.