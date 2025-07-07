Мэр Омска раскритиковал энергетиков за перебои с электроснабжением

Напомним, массовые отключения электроэнергии в Омске начались после мощного урагана, который обрушился на город 4 июля. По данным компании «Омскэнерго», причиной перебоев стало повреждение кабельных линий. Однако жители продолжают сталкиваться с отсутствием света, в некоторых случаях перебои превышают положенные 12 часов. Как ожидается, Сергей Шелест проведет сегодня совещание по этому вопросу. Ранее мы писали, что соцсети переполнили фотосвидетельства смертельно опасных коммунальных аварий.