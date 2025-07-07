Мэр Омска раскритиковал энергетиков за перебои с электроснабжением

Мэр Омска Сергей Шелест выразил недовольство работой энергетических компаний на фоне жалоб горожан на длительные отключения электроэнергии. В своем телеграм-канале градоначальник заявил, что считает работу ресурсоснабжающих организаций неудовлетворительной.
«Понимаю и полностью разделяю ваше недовольство. Считаю работу ресурсников неудовлетворительной. Это касается всех участников рынка», — подчеркнул Шелест.
Для решения проблемы мэр анонсировал проведение оперативного совещания с участием представителей энергетической отрасли, глав округов и прокурора города Петра Щербинина. На встрече планируется потребовать от энергетиков чётких сроков устранения неполадок, а также обеспечения информирования граждан о проводимых ремонтных работах.
Напомним, массовые отключения электроэнергии в Омске начались после мощного урагана, который обрушился на город 4 июля. По данным компании «Омскэнерго», причиной перебоев стало повреждение кабельных линий. Однако жители продолжают сталкиваться с отсутствием света, в некоторых случаях перебои превышают положенные 12 часов. Как ожидается, Сергей Шелест проведет сегодня совещание по этому вопросу. Ранее мы писали, что соцсети переполнили фотосвидетельства смертельно опасных коммунальных аварий.