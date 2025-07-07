Он очень любил животных и зоопарк: в Красноярске погиб экс-директор «Роева ручья» — последние фото

Андрей Горбань, возглавлявший зоопарк «Роев ручей» с февраля 2013 по 2023 годы, погиб.
За время его руководства парк претерпел значительные изменения и преобразования. Горбань активно работал над улучшением условий содержания животных и развитием образовательных программ учреждения.
Под его руководством были реализованы ряд ключевых проектов, включая строительство нового вольерного комплекса для куньих, обновление условий обитания белых медведей, открытие тематической зоны «Парк динозавров», создание контактного зоопарка и начало строительства нового вольера для медведей.
Горбань был не только высококлассным специалистом и руководителем, но и человеком, который искренне любил свою работу и вкладывал все силы в развитие парка. Под его руководством «Роев ручей» активно участвовал в программах по сохранению редких видов животных, таких как белые медведи и снежные барсы. Сотрудники парка представляли Красноярск на всероссийских и международных мероприятиях, что способствовало укреплению статуса города как центра зоологической науки и практики.
Отметим, что накануне было найдено тело Андрея в районе Дивногорска; предварительные данные указывают на возможный несчастный случай во время сплава по реке.