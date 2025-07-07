Он очень любил животных и зоопарк: в Красноярске погиб экс-директор «Роева ручья» — последние фото

Горбань был не только высококлассным специалистом и руководителем, но и человеком, который искренне любил свою работу и вкладывал все силы в развитие парка. Под его руководством «Роев ручей» активно участвовал в программах по сохранению редких видов животных, таких как белые медведи и снежные барсы. Сотрудники парка представляли Красноярск на всероссийских и международных мероприятиях, что способствовало укреплению статуса города как центра зоологической науки и практики.