На Кубани раскрыли канал контрабанды прегабалина из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Посылки обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Екатеринбурге. В трех картонных коробках с изображением собаки и надписью «Shepherd dog emelem» находились фольгированные пакеты с кристаллическим порошкообразным веществом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Краснодарского края выявили участников преступной группы. Они через мессенджер заказывали и получали посылки с запрещенным веществом в почтовых отделениях и транспортных компаниях.
Краснодарская таможня возбудила три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующего вещества, совершенное организованной группой).