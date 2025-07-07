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На Кубани раскрыли канал контрабанды прегабалина из Китая

Краснодарская таможня совместно с полицией пресекла деятельность организованной группы, которая через международные почтовые отправления ввезла из Китая почти 12 кг прегабалина, маскируя наркотическое вещество под корм для собак.

Источник: пресс-служба Краснодарской таможни

Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Посылки обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Екатеринбурге. В трех картонных коробках с изображением собаки и надписью «Shepherd dog emelem» находились фольгированные пакеты с кристаллическим порошкообразным веществом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Краснодарского края выявили участников преступной группы. Они через мессенджер заказывали и получали посылки с запрещенным веществом в почтовых отделениях и транспортных компаниях.

Краснодарская таможня возбудила три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующего вещества, совершенное организованной группой).