В РФ в выходные отменили более 480 авиарейсов

Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов.
«Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек», — добавил Кореняко.
Пресс-секретарь уточнил, что пассажирам предоставили 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. ваучеров на питание.
В настоящее время ситуация в аэропортах РФ нормализуется. Все воздушные гавани в стране возобновили работу в штатном режиме, подчеркивается в заявлении.
До этого Кореняко назвал «управляемой» ситуацию с транспортным коллапсом в российских аэропортах. Он отметил, что авиатранспортная система РФ справляется с периодическими вмешательствами в ее работу извне. Также пресс-секретарь обратил внимание, что ограничения на работу воздушных гаваней вводятся ради обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.