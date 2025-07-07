В РФ в выходные отменили более 480 авиарейсов

До этого Кореняко назвал «управляемой» ситуацию с транспортным коллапсом в российских аэропортах. Он отметил, что авиатранспортная система РФ справляется с периодическими вмешательствами в ее работу извне. Также пресс-секретарь обратил внимание, что ограничения на работу воздушных гаваней вводятся ради обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.