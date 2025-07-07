В Братском районе 16-летний мотоциклист врезался в лошадь и погиб

В Братском районе 16-летний мотоциклист погиб в страшной аварии. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все ночью 7 июля в деревне Куватка.
Полицейским удалось восстановить картину произошедшего. Оказалось, парень влетел в лошадь, после чего мотоцикл «Орион» перевернулся. Водитель получил серьезные травмы и скончался в машине скорой медицинской помощи.
— Мотоцикл погибшему купила мама несколько лет назад. Водительского удостоверения он не имел. Во время движения находился без мотошлема и защитной экипировки. Парень был студентом одного из профессиональных училищ, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы проводят всестороннюю проверку, прокуратура Братского района взяла ситуацию на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 34-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и погиб в Иркутском районе.