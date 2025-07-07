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Выжавшая в ДТП на трассе в Башкирии 21-летняя девушка борется за жизнь

Стало известно о самочувствии пострадавших в жутком ДТП в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В страшной аварии под Стерлитамаком, произошедшей в деревне Ашкадар, три человека погибли, двое находятся в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

По его словам, 21-летняя девушка с тяжелыми травмами борется за жизнь в реанимации городской больницы № 1, а 44-летний мужчина проходит лечение в травматологическом отделении.

Напомним, авария произошла на регулируемом перекрестке федеральной трассы Уфа — Оренбург. Столкновение двух легковых автомобилей унесло жизни 22-летнего водителя Kia Optima и двух пассажирок Lada Largus 40 лет и 51 года.

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