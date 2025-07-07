Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец банного комплекса устроил торговлю наркотиками, куда вовлек 17 человек

В Витебске владелец банного комплекса подвел под статью 17 человек за наркотики.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области владелец банного комплекса подвел под уголовную статью еще 17 человек, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, оперативниками были задержаны двое 46-летних витебчан, вместе с ними задержали еще почти два десятка подельников.

Выяснилось, что владелец банного комплекса вместе с подсобным рабочим организовали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Один из фигурантов на машине жены привозил из соседней страны крупные партии различных веществ. А после фигуранты его фасовали, оставляя в тайниках по всей территории Беларуси.

В съемной квартире при задержании, а также в тайниках правоохранители нашли и изъяли более восьми килограммов наркотиков.

Во время расследования были установлены и задержаны еще 16 человек, которых владелец банного комплекса подвел под уголовную статью.

Расследуются уголовные дела, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

А еще в Минске будут судить мужчину, уснувшего в городском автобусе во время поездки.

Тем временем белорусам запретили ходить в лес на всей территории Беларуси.