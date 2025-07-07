Владелец банного комплекса устроил торговлю наркотиками, куда вовлек 17 человек

В Витебской области владелец банного комплекса подвел под уголовную статью еще 17 человек, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, оперативниками были задержаны двое 46-летних витебчан, вместе с ними задержали еще почти два десятка подельников.
Выяснилось, что владелец банного комплекса вместе с подсобным рабочим организовали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Один из фигурантов на машине жены привозил из соседней страны крупные партии различных веществ. А после фигуранты его фасовали, оставляя в тайниках по всей территории Беларуси.
В съемной квартире при задержании, а также в тайниках правоохранители нашли и изъяли более восьми килограммов наркотиков.
Во время расследования были установлены и задержаны еще 16 человек, которых владелец банного комплекса подвел под уголовную статью.
Расследуются уголовные дела, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
А еще в Минске будут судить мужчину, уснувшего в городском автобусе во время поездки.
Тем временем белорусам запретили ходить в лес на всей территории Беларуси.