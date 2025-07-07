Владелец банного комплекса устроил торговлю наркотиками, куда вовлек 17 человек

Выяснилось, что владелец банного комплекса вместе с подсобным рабочим организовали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Один из фигурантов на машине жены привозил из соседней страны крупные партии различных веществ. А после фигуранты его фасовали, оставляя в тайниках по всей территории Беларуси.