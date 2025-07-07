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Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области на 7 июля

Пожар на территории нацпарка остаётся локализованным.

Источник: AP 2024

В период с 4 по 6 июля в лесном фонде в Иркутской области потушили два пожара на площади 13,5 га в Тайшетском и Усольском районах. В ликвидации было задействовано восемь единиц техники, участвовали 32 сотрудника лесопожарных формирований. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Мониторинг с воздуха вели шесть самолётов Ан-2 и шесть легкомоторных самолётов. Общее время налета составило 69 часов пять минут.

На утро 7 июля перешло десять пожаров. В Братском, Куйтунском, Зиминском и Нижнеилимском районах пожары на площади 13,2 га были потушены этим же утром. Их тушили 43 сотрудника лесопожарных формирований, было привлечено 14 единиц техники.

В лесном фонде действует пять пожаров общей площадью 19,5 га: два возгорания в Катангском районе, два — в Нижнеудинском районе, один — в Усть-Удинском районе. В их ликвидации задействовано 90 человек, автоцистерна и пожарная машина.

Пожар на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на площади 355 га остаётся в локализованном состоянии. 103 сотрудника лесопожарных формирований были привлечены к его тушению.

ИА IrkutskMedia писало, что пожар в труднодоступной местности Ольхонского района на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» был локализован 3 июля.