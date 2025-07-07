Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области на 7 июля

В период с 4 по 6 июля в лесном фонде в Иркутской области потушили два пожара на площади 13,5 га в Тайшетском и Усольском районах. В ликвидации было задействовано восемь единиц техники, участвовали 32 сотрудника лесопожарных формирований. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.