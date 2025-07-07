В Самарской области пьяный водитель без прав спровоцировал полицейскую погоню

В Кошкинском районе Самарской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который уже был лишён прав. Инцидент произошёл вечером в селе Надеждино.
Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль Suzuki, который ехал с выключенными фарами. Когда полицейские попытались остановить машину, водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Погоня продолжалась до частного двора, где нарушителя всё же задержали.
При проверке выяснилось, что 54-летний мужчина был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Также полиция установила, что в этом году суд уже лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Автомобиль принадлежал сожительнице задержанного.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление машиной в пьяном виде при лишении прав). Машину отправили на штрафстоянку.
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