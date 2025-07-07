В Самарской области пьяный водитель без прав спровоцировал полицейскую погоню

При проверке выяснилось, что 54-летний мужчина был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Также полиция установила, что в этом году суд уже лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Автомобиль принадлежал сожительнице задержанного.