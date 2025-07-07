В Коканде продавец зарезал человека, зашедшего в магазин купить масло

Трагедия произошла в одной из лавок города. 59-летний местный житель, пенсионер, продолжавший заниматься торговлей, поссорился с соседом по махалле, который зашёл в его лавку купить растительное масло.
Словесная перепалка быстро переросла в конфликт. После оскорблений со стороны покупателя продавец не сдержал эмоций: он схватил кухонный нож и несколько раз ударил им мужчину в грудь и спину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Осознав содеянное, продавец решил покончить с собой — он вернулся домой, спустился в подвал сарая и пытался повеситься. Однако родственники вовремя обнаружили его и предотвратили трагедию.
Уголовное дело рассматривалось в суде города Коканда. На процессе обвиняемый полностью признал свою вину и просил суд о смягчении наказания. В то же время сын погибшего потребовал для убийцы самого сурового приговора.
Суд, изучив материалы дела и все обстоятельства, признал мужчину виновным по части первой статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и приговорил его к 11 годам лишения свободы.