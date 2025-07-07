Работника «УСТЭК-Челябинск» осудили за упавшего в яму с кипятком ребенка

Инцидент с ребенком произошел в ноябре 2024 года возле дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Следственные органы выяснили, что к диспетчеру «УСТЭК-Челябинск» несколько раз обращались местные жители по поводу аварии на теплосетях. Однако все жалобы горожан остались без внимания. И именно это привело к ЧП.
Как оказалось, вечером во время прогулки 11-летний мальчик упал в яму с горячей водой. Место оказалось не огорожено, там не было предупреждающих знаков и дежурного сотрудника. Их отсутствие и стало следствием бездействия диспетчера, ведь тот попросту не дал задание подчиненным об ограждении опасного участка.
Ребенок серьезно пострадал. Он получил 35% ожогов тела. Следствие оценило полученные повреждения, как причинение тяжкого вреда здоровью.
Приговор по делу уже вынесен. Работник компании получил два года условно с испытательным сроком в два года. Также он выплатит штраф в 100 тысяч рублей.