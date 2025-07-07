Работника «УСТЭК-Челябинск» осудили за упавшего в яму с кипятком ребенка

Инцидент с ребенком произошел в ноябре 2024 года возле дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Следственные органы выяснили, что к диспетчеру «УСТЭК-Челябинск» несколько раз обращались местные жители по поводу аварии на теплосетях. Однако все жалобы горожан остались без внимания. И именно это привело к ЧП.