В Самаре произошел пожар в подвале подшипникового завода на улице Калинина

Вчера утром на подшипниковом заводе в Советском районе загорелось масло в подвале. Огонь вспыхнул в большой ёмкости объёмом 12 кубометров.
Пожарные быстро приехали и за полтора часа справились с огнём. К счастью, никто не пострадал, рабочих эвакуировать не пришлось.
На тушение выехали 20 пожарных машин и 75 спасателей.
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