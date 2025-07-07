Полиция задержала уборщицу после кражи кольца из квартиры москвички

«В полицию поступило сообщение от 25-летней москвички. Она рассказала, что обратилась в клининговую компанию с просьбой провести уборку в ее квартире, расположенную в Погонном проезде. После ухода работницы заявительница обнаружила, что из шкафчика пропало ее кольцо, и обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Зеленом проспекте задержали 27-летнюю подозреваемую. Было установлено, что злоумышленница, открыв один из шкафов в квартире, увидела кольцо и похитила его. В настоящее время ювелирное украшение изъято и будет возвращено владелице», — рассказали в пресс-службе.