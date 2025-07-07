Башкирия начнет подготовку к зиме раньше обычного

В этом году Башкирии предстоит завершить все работы по подготовке к отопительному сезону досрочно. Согласно новым требованиям Минэнерго РФ, связанным с климатическими особенностями, крайний срок готовности установлен на 15 сентября, что на два месяца раньше прежних нормативов.