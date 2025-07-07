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Башкирия начнет подготовку к зиме раньше обычного

Башкирии должна подготовиться к отопительному сезону на два месяца раньше.

Источник: Комсомольская правда

В этом году Башкирии предстоит завершить все работы по подготовке к отопительному сезону досрочно. Согласно новым требованиям Минэнерго РФ, связанным с климатическими особенностями, крайний срок готовности установлен на 15 сентября, что на два месяца раньше прежних нормативов.

Как сообщила на оперативном совещании в ЦУРе глава МинЖКХ Ирина Голованова, такое решение потребует от муниципалитетов оперативной работы. Руководитель региона Радий Хабиров отметил сложность новых сроков, попросив местные власти отнестись к задаче максимально ответственно.

— Все без исключения муниципалитеты должны получить паспорта готовности к 15 сентября, несмотря на сокращенные сроки. МинЖКХ будет держать этот вопрос на особом контроле, — сказал Хабиров.

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