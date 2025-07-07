Полиция Самарской области поймала 23-летнюю девушку из федерального розыска

Злоумышленница проходила по уголовному делу по факту кражи. По месту прописки не появлялась, правоохранителей игнорировала и скрывалась. Подробностями поделились представители регионального главка.
23-летняя девушка совершила преступление в Волжском районе губернии. Но нашли ее сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД «Сызранское». Задержали и доставили в отдел.
Позже выяснили: находится в федеральном розыске. Имеет криминальное прошлое. Связались с коллегами и передали им.
А в Самаре росгвардейцы задержали 42-летнюю женщину, которая уклонялась от исправительных работ.
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