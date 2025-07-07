Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 110 миллионов за месяц

Июнь 2025 года стал черным месяцем для жителей Приангарья — десятки людей попались на уловки аферистов и лишились огромных сумм. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное МВД, общий ущерб составил почти 110 миллионов рублей! Самым популярным способом обмана оказались фальшивые инвестиции в «ценные бумаги».
Лжеброкеры были самыми «активными»: 27 человек перевели им 22 миллиона рублей, поверив в быстрый заработок. Больше всех пострадала 39-летняя менеджер из Шелеховского района — она отдала мошенникам 3,8 миллиона, включая кредитные деньги и собственные сбережения.
— Не отставали и псевдополицейские: под предлогом «спасения средств от преступников» они выманили у 17 жителей области 18 миллионов. Самую крупную сумму — 3,6 миллиона — потерял 76-летний пенсионер. Ему позвонил «сотрудник спецслужб» и убедил, что деньги якобы уходят в запрещенные организации, — рассказывают в агентстве.
Не остались в стороне и мошенники, прикрывающиеся «Госуслугами». Девять человек перевели им 15 миллионов, поверив в «срочную необходимость» спасти свои средства. Рекордный чек — 12 миллионов — сняла со счетов бухгалтер из Иркутска после того, как ей прислали поддельные документы.
Особую тревогу вызывает рост обмана среди молодежи до 25 лет — студентов, школьников и начинающих специалистов. Часто они переводят не свои деньги, а родительские накопления.
Полиция предупреждает! Никто из госструктур, банков или силовых ведомств не будет просить перевести деньги по телефону. Если вам звонят с такими предложениями — это стопроцентный развод.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летнюю жительницу Иркутска пытались обмануть аферисты под предлогом замены домофона.