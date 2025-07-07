Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 110 миллионов за месяц

Не остались в стороне и мошенники, прикрывающиеся «Госуслугами». Девять человек перевели им 15 миллионов, поверив в «срочную необходимость» спасти свои средства. Рекордный чек — 12 миллионов — сняла со счетов бухгалтер из Иркутска после того, как ей прислали поддельные документы.