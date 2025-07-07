В Омске пресекли попытку незаконного вывода за границу более 40 миллионов рублей

Омская таможня остановила попытку незаконного перевода за рубеж более 41 миллиона рублей. Как сообщили в ведомстве, деньги переводились со счета физического лица, а все операции подтверждались электронными цифровыми ключами.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело за незаконные незаконные валютные операции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Во время следствия сотрудники правоохранительных органов провели обыски, у преступников изъяты электронные носители, документы и другие предметы, которые, по версии следствия, подтверждают причастность группы лиц к противоправной схеме перевода денежных средств за границу.
Расследование продолжается.
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