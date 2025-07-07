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В Воронежской области задержали 15 поездов после падения дрона

В Воронежской области задержали 15 пассажирских поездов из-за повреждения контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка, сообщила РБК пресс-служба ЮВЖД.

Источник: Агентство «Москва»

Движение поездов приостановили по одному пути 6 июля в 23:43 (местное время совпадает с московским. — РБК). Пропуск пассажирских поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления.

Время задержки поездов составило от 7 до 57 минут. В 4:46, после устранения повреждения, движение восстановили в полном объеме.

В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком.

Информацию о фактическом движении поездов посоветовали узнавать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД».

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области. По информации Минобороны, ночью в регионе уничтожили восемь беспилотников. По словам Гусева, их сбили на территории Воронежа и трех районов, по предварительным данным, никто не пострадал.

В области с вечера 6 июля действовал режим опасности атаки беспилотников, его отменили утром 7 июля.

Всего за ночь над Россией сбили 91 дрон, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях, которые граничат с Воронежской областью. Еще восемь БПЛА были сбиты в Московском регионе, три — в Ленинградской области.

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