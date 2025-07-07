В Хабаровском крае вынесли приговор охотнику, подстрелившему родственника

Как сообщили в прокуратуре региона, несчастный случай произошел в январе 2021 года. 50-летний мужчина отправился на охоту со своим родственником. Увидел оленя, выстрелил, но попал во второго охотника. Боль от простреленной печени оказалась настолько сильной, что пострадавший застрелился.
Охотский районный суд, рассматривая дело впервые, оправдал мужчину. Хабаровский краевой суд решение суда отменил. Дело возобновили, но обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
Суд с учетом позиции прокуратуры признал, что мужчина нанес тяжкий вред по неосторожности. Приговор — ограничение свободы на 1 год 10 месяцев и конфискация карабина.