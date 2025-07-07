В Хабаровском крае вынесли приговор охотнику, подстрелившему родственника

Как сообщили в прокуратуре региона, несчастный случай произошел в январе 2021 года. 50-летний мужчина отправился на охоту со своим родственником. Увидел оленя, выстрелил, но попал во второго охотника. Боль от простреленной печени оказалась настолько сильной, что пострадавший застрелился.