Недовольный клиент бросил дымовую шашку в московской клинике

Потенциальный клиент клиники по пересадке волос в центре Москвы устроил переполох, забросив в помещение дымовую шашку. Предположительно, причиной поступка стало недовольство мужчины стоимостью услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Утром мужчина пришел в клинику в Напрудном переулке на консультацию. Он изучил прайс-лист с ценами от 200 тысяч рублей, после чего попросился в уборную, поджег там дымовую шашку и сбежал.
Из-за сильного задымления из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей. По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция уже разыскивает хулигана.