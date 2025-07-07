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Недовольный клиент бросил дымовую шашку в московской клинике

В центре Москвы потенциальный клиент клиники по пересадке волос, узнав, что стоимость процедур начинается от 200 тысяч рублей, бросил в туалет дымовую шашку.

Источник: РИА "Новости"

Потенциальный клиент клиники по пересадке волос в центре Москвы устроил переполох, забросив в помещение дымовую шашку. Предположительно, причиной поступка стало недовольство мужчины стоимостью услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Утром мужчина пришел в клинику в Напрудном переулке на консультацию. Он изучил прайс-лист с ценами от 200 тысяч рублей, после чего попросился в уборную, поджег там дымовую шашку и сбежал.

Из-за сильного задымления из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей. По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция уже разыскивает хулигана.