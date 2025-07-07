В Приволжском районе пожарные потушили пожар в жилом доме села Софьино

Сегодня ночью в селе Софьино Приволжского района Самарской области произошел пожар в жилом доме.
Сообщение о возгорании поступило в 1:35. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты и добровольная пожарная команда. Пожар охватил площадь 63 квадратных метра, его локализовали в 2:05, а полностью ликвидировали в 3:45.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Ранее мы сообщали о том, как в Самаре потушили пожар в подвале завода на улице Калинина.
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