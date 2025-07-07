Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приволжском районе пожарные потушили пожар в жилом доме села Софьино

Сегодня ночью в селе Софьино Приволжского района Самарской области произошел пожар в жилом доме.

Сегодня ночью в селе Софьино Приволжского района Самарской области произошел пожар в жилом доме.

Сообщение о возгорании поступило в 1:35. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты и добровольная пожарная команда. Пожар охватил площадь 63 квадратных метра, его локализовали в 2:05, а полностью ликвидировали в 3:45.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Ранее мы сообщали о том, как в Самаре потушили пожар в подвале завода на улице Калинина.

Понравилась новость? Тогда не забудьте подписаться на телеграм-канал «МК в Самаре», в котором оперативно публикуются самые интересные новости Самары и области. А для тех, кому удобнее читать новости в Дзене, мы также создали в нём свой канал.