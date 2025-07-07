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На «Тур де Франс» украли 11 велосипедов на сумму 143 тысячи евро

Французская команда Cofidis стала жертвой кражи перед второй этапом «Тур де Франс 2025». Неизвестные вынесли 11 велосипедов из грузовика, припаркованного возле отеля в городе Бондюэ (регион Нор). Общий ущерб составил 143 тысячи евро.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В ночь с субботы на воскресенье, 5—6 июля 2025 года, перед началом второго этапа «Тур де Франс 2025», произошла кража велосипедов у французской команды Cofidis. Как сообщила сама команда в материале Le Monde, злоумышленники взломали дверь служебного фургона, стоявшего рядом с отелем в городе Бондюэ (регион Нор), и похитили 11 велосипедов марки LOOK Cycle.

Каждый велосипед оценивается в 13 тысяч евро (1 200 000 рублей). Получается, что общий ущерб составил 143 тысячи евро (больше 13 миллионов рублей). По словам представителей команды, система безопасности была установлена, но не смогла предотвратить хищение. Утром сотрудники полиции осмотрели место происшествия и начали расследование.

Менеджер команды Седрик Вассо заявил, что, по предварительным данным, за кражей может стоять организованное преступное подполье, которое действовало в регионе несколько дней. Он также отметил, что в том же отеле были совершены кражи у других журналистов. На парковке в момент инцидента дежурил охранник, однако это не помогло предотвратить преступление.

Инцидент стал повторением истории прошлого года: в 2024 году у команды TotalEnergies было украдено 11 велосипедов на сумму 150 тысяч евро перед 12-м этапом гонки во Французских Альпах.

Представитель организатора гонки — компании Amaury Sport Organisation (ASO) — выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что дальнейшая работа ложится на правоохранительные органы. Команда Cofidis, со своей стороны, призвала виновных проявить гражданскую ответственность и вернуть имущество.