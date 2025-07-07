На «Тур де Франс» украли 11 велосипедов на сумму 143 тысячи евро

Менеджер команды Седрик Вассо заявил, что, по предварительным данным, за кражей может стоять организованное преступное подполье, которое действовало в регионе несколько дней. Он также отметил, что в том же отеле были совершены кражи у других журналистов. На парковке в момент инцидента дежурил охранник, однако это не помогло предотвратить преступление.