В Узбекистане мужчина получил пять лет тюрьмы за контракт с ВС РФ

Согласно материалам дела, мужчина в 2018 году уехал на заработки в России, получил гражданство РФ, сохранив при этом узбекистанское гражданство. В прошлом году он подписал контракт на военную службу с июля 2024 года по июнь 2025 года. Однако мужчина получил ранение 27 июля 2024 года, был доставлен в госпиталь, а в сентябре его признали временно непригодным для службы. В декабре он вернулся на родину по паспорту Узбекистана рейсом Самара — Ташкент, а в ходе досмотра личного телефона были найдены фото документов, указывающих на участие в боевых действиях.