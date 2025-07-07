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В Узбекистане мужчина получил пять лет тюрьмы за контракт с ВС РФ

ТАШКЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Суд Узбекистана приговорил 32-летнего гражданина республики, проходившего в России службу по контракту, к пяти годам лишения свободы по статье «Наемничество», говорится в приговоре, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам дела, мужчина в 2018 году уехал на заработки в России, получил гражданство РФ, сохранив при этом узбекистанское гражданство. В прошлом году он подписал контракт на военную службу с июля 2024 года по июнь 2025 года. Однако мужчина получил ранение 27 июля 2024 года, был доставлен в госпиталь, а в сентябре его признали временно непригодным для службы. В декабре он вернулся на родину по паспорту Узбекистана рейсом Самара — Ташкент, а в ходе досмотра личного телефона были найдены фото документов, указывающих на участие в боевых действиях.

Суд признал его виновным по п. 1 ст. 154 Уголовного кодекса республики («Наемничество») и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Законодательство Узбекистана предусматривает наказание по этой статье УК до 10 лет лишения свободы.