26-летний мужчина погиб после опрокидывания «Гранты» в Самарской области 6 июля

Это случилось в воскресенье утром в Ставропольском районе губернии, сообщили в региональном главке.
26-летний мужчина на «Гранте» ехал по дороге «Ташелка — Тольятти — Димитровград» в сторону трассы «Тольятти — Ташелка». На перекрестке нарушил правило расположения авто, вылетел с проезжей части, опрокинулся и умер.
Всего 6 июля в Самарской области зарегистрировали девять ДТП с 11 пострадавшими и погибшим. Также выявили 275 нарушений ПДД.
А в понедельник утром в Шенталинском районе водитель Geely Emgrand слетел с дороги и перевернулся.
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