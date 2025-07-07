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26-летний мужчина погиб после опрокидывания «Гранты» в Самарской области 6 июля

Это случилось в воскресенье утром в Ставропольском районе губернии.

Это случилось в воскресенье утром в Ставропольском районе губернии, сообщили в региональном главке.

26-летний мужчина на «Гранте» ехал по дороге «Ташелка — Тольятти — Димитровград» в сторону трассы «Тольятти — Ташелка». На перекрестке нарушил правило расположения авто, вылетел с проезжей части, опрокинулся и умер.

Всего 6 июля в Самарской области зарегистрировали девять ДТП с 11 пострадавшими и погибшим. Также выявили 275 нарушений ПДД.

А в понедельник утром в Шенталинском районе водитель Geely Emgrand слетел с дороги и перевернулся.

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