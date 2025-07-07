В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез

«В управление Роспотребнадзора по Томской области из медицинской организации города Стрежевого поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции. Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное», — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование. Сотрудники ведомства взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили работников цеха. У заболевших людей специалисты взяли биоматериалы.
«Специалисты ведомства посетили магазин с целью расследования причин возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта», — отметили в управлении.
Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.