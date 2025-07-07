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В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 12 человек в Стрежевом Томской области после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В управление Роспотребнадзора по Томской области из медицинской организации города Стрежевого поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции. Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование. Сотрудники ведомства взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили работников цеха. У заболевших людей специалисты взяли биоматериалы.

«Специалисты ведомства посетили магазин с целью расследования причин возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта», — отметили в управлении.

Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.