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Женщина на «Гранте» влетела в мотоциклиста на Honda в Самаре вечером 6 июля

ДТП произошло в Красноглинском районе города. Помощь медиков потребовалась водителю «японца».

ДТП произошло в Красноглинском районе города. Помощь медиков потребовалась водителю «японца».

46-летняя женщина на «Гранте» ехала по улице Мира в сторону Маршала Василевского. На нерегулируемом перекрестке около кирпичной трехэтажки № 14/1 при повороте налево не уступила и влетела в мотоциклиста на Honda GBR 600.

41-летнего мужчину после столкновения с отечественной легковушкой отвезли в больницу.

В тот же день в Ставропольском районе губернии 26-летний водитель «Гранты» вылетел с дороги, опрокинулся и погиб.

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