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В Башкирии мужчину насмерть придавило спиленное дерево

Жителя Башкирии на кладбище убило спиленным деревом.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе Башкирии осудят 39-летнего мужчину, которого обвиняют в гибели 52-летнего сельчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в апреле этого года местный житель рубил деревья на кладбище деревни Старо-Якупово, но нарушил технику безопасности, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, мужчина не огородил опасную зону и не проверил, нет ли поблизости людей. В результате спиленное им дерево рухнуло за пределы кладбищенской территории, прямо на 52-летнего сельчанина, который в этот момент убирал мусор. Пострадавший получил смертельные травмы и погиб на месте.

Теперь жителя Башкирии ждет суд, который определит его дальнейшую судьбу.

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