В Башкирии мужчину насмерть придавило спиленное дерево

По версии следствия, мужчина не огородил опасную зону и не проверил, нет ли поблизости людей. В результате спиленное им дерево рухнуло за пределы кладбищенской территории, прямо на 52-летнего сельчанина, который в этот момент убирал мусор. Пострадавший получил смертельные травмы и погиб на месте.