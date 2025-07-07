Две незаконные свалки уничтожили в Волжском районе под Самарой

Площадки для размещения твердых бытовых отходов обустроили на участках сельскохозяйственного назначения.
В пресс-службе Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям уточнили: незаконные свалки нашли в мае нынешнего года в селах Лопатино и Черноречье Волжского района губернии.
Причем нарушения выявляли еще в 2023 году. Владельцам земель выдавали предостережения. Но работы прошли только в 2025-м.
«В ходе проверки установлено, что ранее выявленные захламления ликвидированы: почва освобождена от строительных и твердых бытовых отходов на площади 750 квадратных метров», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее рассказывали, почему в 63-м регионе пока не решили мусорную проблему.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.