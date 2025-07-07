Жителя Татарстана приговорили к 22 годам колонии за госизмену

В отношении фигуранта расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Центральный окружной военный суд признал челнинца виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием наказания первые пять лет в тюрьме. Приговор не вступил в силу.