Минская пенсионерка из-за плохого зрения перепутала внука с мошенником и отдала ему пять тысяч рублей

В Минске пенсионерка с плохим зрением отдала мошенникам деньги, но потом их разоблачила. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 90-летняя минчанка, сказавшая, что ее обманули мошенники. Женщина рассказала, что к ней домой пришли двое мужчин, а она сослепу приняла их за внука с товарищем. Злоумышленники попросили «бабушку» дать им деньги на ремонт машины, и пенсионерка отдала им свыше 5000 белорусских рублей — все свои сбережения.
Спустя время «внучки» пришли и вернули белоруске часть одолженных денег, а еще комплект дешевого постельного белья. Фигуранты стали убеждать пенсионерку, что она хотела купить у них постельное. И даже пригрозили за отказ вызвать милицию. В этот момент пенсионерка поняла, что столкнулась с мошенниками.
Оперативники, задержавшие 27- и 29-летнего преступников установили, что изначально мужчины хотели совершить кражу. Они взломали дверной замок и проникли в дом, а увидев хозяйку, резко поменяли свои планы.
Тысячу из выманенных у пенсионерки 5 тысяч рублей мужчины потратили. А пришли вновь и вернули деньги, снимая «продажу» постельного на видео для того, чтобы женщина не обратилась в милицию.
Их будут судить за мошенничество.
Еще владелец банного комплекса устроил торговлю наркотиками, куда вовлек 17 человек.
А еще в Минске будут судить мужчину, уснувшего в городском автобусе во время поездки.