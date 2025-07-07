Минская пенсионерка из-за плохого зрения перепутала внука с мошенником и отдала ему пять тысяч рублей

В милицию обратилась 90-летняя минчанка, сказавшая, что ее обманули мошенники. Женщина рассказала, что к ней домой пришли двое мужчин, а она сослепу приняла их за внука с товарищем. Злоумышленники попросили «бабушку» дать им деньги на ремонт машины, и пенсионерка отдала им свыше 5000 белорусских рублей — все свои сбережения.