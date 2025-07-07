Железногорка пыталась получить 3 млн рублей, записав в отцы погибшего на СВО экс-супруга

Прокуратура Красноярского края сообщила о случае мошенничества, связанном с попыткой жительницы Железногорска получить финансовые выплаты, записав в отцы своего новорожденного ребенка погибшего на специальной военной операции (СВО) бывшего мужа.
В сентябре 2023 года мужчина подписал контракт и отправился на СВО. Спустя месяц его жена подала на развод, указав в заявлении, что их отношения закончились в 2021 году, когда он покинул Железногорск. По ее словам, с тех пор они не имели совместного быта, имущества или детей.
После рождения ребенка женщина узнала о гибели экс-супруга и обратилась в ЗАГС, где заявила, что он является отцом новорожденного. Получив соответствующий документ, она обратилась в различные службы с просьбой о назначении страховых выплат, единовременного пособия, пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной выплаты как члену семьи участника СВО. В общей сложности ей полагалось около 3 миллионов рублей.
Однако в ходе проверки выяснилось, что погибший муж не был биологическим отцом ребенка. В медицинских документах женщина указывала другого мужчину как отца, а также отказалась от генетической экспертизы для подтверждения родства с экс-супругом.
В результате прокуратура возбудила уголовное дело против железногорки по статье о мошенничестве.