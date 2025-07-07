Железногорка пыталась получить 3 млн рублей, записав в отцы погибшего на СВО экс-супруга

В сентябре 2023 года мужчина подписал контракт и отправился на СВО. Спустя месяц его жена подала на развод, указав в заявлении, что их отношения закончились в 2021 году, когда он покинул Железногорск. По ее словам, с тех пор они не имели совместного быта, имущества или детей.