Жителя Башкирии убило деревом на кладбище

Как сообщили в следкоме Башкирии, в апреле этого года мужчина находился на кладбище села Старо-Якупово, где вырубал деревья. Он не принял должных мер предосторожности: не обозначил опасную зону и не проверил наличие посторонних поблизости. С помощью бензопилы он свалил дерево, которое вышло за границы кладбищенской территории и упало на 52-летнего мужчину.