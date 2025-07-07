Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Башкирии убило деревом на кладбище

В Зилаирском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Источник: Pixabay

Как сообщили в следкоме Башкирии, в апреле этого года мужчина находился на кладбище села Старо-Якупово, где вырубал деревья. Он не принял должных мер предосторожности: не обозначил опасную зону и не проверил наличие посторонних поблизости. С помощью бензопилы он свалил дерево, которое вышло за границы кладбищенской территории и упало на 52-летнего мужчину.

В это время тот собирал мусор. Пострадавший получил тяжелую травму и погиб на месте.

— Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в судебные органы, — отметили в ведомстве.