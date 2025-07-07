В Нигерии 21 человек погиб при лобовом столкновении автобуса и грузовика

Двадцать один человек погиб и трое получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на севере Нигерии. Трагедия произошла в воскресенье на шоссе Зария — Кано, когда микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Об этом рассказывает нигерийское издание Daily Trust со ссылкой на Федеральный корпус безопасности дорожного движения FRSC.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hummer Bus грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к лобовому столкновению с грузовиком DAF. От мощного удара оба транспортных средства мгновенно загорелись.
Как сообщил официальный представитель FRSC Абдуллахи Лабаран, большинство жертв погибли в огне и обгорели до неузнаваемости. «Всего в аварии участвовали 24 человека. К сожалению, 21 из них скончался, трое выживших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — уточнил он.