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В Нигерии 21 человек погиб при лобовом столкновении автобуса и грузовика

На севере Нигерии микроавтобус Toyota Hummer Bus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. В результате лобового удара оба транспортных средства загорелись. Погибли 21 человек, ещё трое госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двадцать один человек погиб и трое получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на севере Нигерии. Трагедия произошла в воскресенье на шоссе Зария — Кано, когда микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Об этом рассказывает нигерийское издание Daily Trust со ссылкой на Федеральный корпус безопасности дорожного движения FRSC.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hummer Bus грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к лобовому столкновению с грузовиком DAF. От мощного удара оба транспортных средства мгновенно загорелись.

Как сообщил официальный представитель FRSC Абдуллахи Лабаран, большинство жертв погибли в огне и обгорели до неузнаваемости. «Всего в аварии участвовали 24 человека. К сожалению, 21 из них скончался, трое выживших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — уточнил он.