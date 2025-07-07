В Ростовской области начали проверку после гибели 13-летнего мальчика

В Миллеровском районе Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели 13-летнего мальчика. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вчера в станице Мальчевской. Предварительно, подросток отдыхал на берегу пруда вместе с матерью и младшей сестрой, а потом отправился купаться. В какой-то момент он нырнул и не выплыл, через 20 минут его подняли из воды. Реанимация не принесла результата.
— Организована процессуальная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, — говорится в информации СК.
Известно, что работу следователей также взяли на контроль сотрудники прокуратуры.
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