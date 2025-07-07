В Ростовской области начали проверку после гибели 13-летнего мальчика

Трагедия произошла вчера в станице Мальчевской. Предварительно, подросток отдыхал на берегу пруда вместе с матерью и младшей сестрой, а потом отправился купаться. В какой-то момент он нырнул и не выплыл, через 20 минут его подняли из воды. Реанимация не принесла результата.