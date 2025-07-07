Из-за розлива спирта на челябинском предприятии вспыхнул пожар, есть пострадавший

Пожар вспыхнул на предприятии, расположенном на Троицком тракте. Там произошёл розлив спирта из двух бочек, в результате чего загорелись мотопомпы. Прибывшие на место специалисты с помощью подачи пены потушили пламя на площади 150 квадратных метров, не допустив его распространения на соседнее здание склада.
В результате ЧП пострадал работник предприятия, он получил ожоги рук и госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве. — Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.
На днях в Челябинске из-за короткого замыкания произошёл пожар в трамвае. В результате возгорания пострадала водитель.