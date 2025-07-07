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Из-за розлива спирта на челябинском предприятии вспыхнул пожар, есть пострадавший

В понедельник, 7 июля, из-за розлива спирта на одном из челябинских предприятий вспыхнул пожар. В результате возгорания пострадал работник завода, которого с ожогами рук увезли в больницу. Кадрами с места происшествия поделились сотрудники регионального ГУ МЧС.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар вспыхнул на предприятии, расположенном на Троицком тракте. Там произошёл розлив спирта из двух бочек, в результате чего загорелись мотопомпы. Прибывшие на место специалисты с помощью подачи пены потушили пламя на площади 150 квадратных метров, не допустив его распространения на соседнее здание склада.

В результате ЧП пострадал работник предприятия, он получил ожоги рук и госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве. — Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

На днях в Челябинске из-за короткого замыкания произошёл пожар в трамвае. В результате возгорания пострадала водитель.