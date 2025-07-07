В Волгограде экс-бухгалтер вуза признала вину в хищении 6 млн рублей

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главной бухгалтерши филиала вуза. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
В Волгоградском Следкоме сообщили, что на протяжении нескольких лет женщина организовала хищение средств образовательного учреждения. Для этого она заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение якобы оказанных услуг и проведенных работ. Среди указанных в документах исполнителей были ее знакомые, в том числе индивидуальные предприниматели. Позже оформлялись поддельные акты приема этих работ.
Полученные по таким договорам деньги женщина получала наличными через кассу, мотивируя это необходимостью передачи их исполнителям. В случае безналичного расчета она убеждала предпринимателей вернуть ей средства, якобы ошибочно перечисленные. Таким образом, из бюджета вуза было похищено почти 6 миллионов рублей.
Уголовное дело завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
На стадии следствия обвиняемая признала свою вину полностью и возместила причиненный ущерб.