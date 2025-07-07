В Волгограде экс-бухгалтер вуза признала вину в хищении 6 млн рублей

В Волгоградском Следкоме сообщили, что на протяжении нескольких лет женщина организовала хищение средств образовательного учреждения. Для этого она заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение якобы оказанных услуг и проведенных работ. Среди указанных в документах исполнителей были ее знакомые, в том числе индивидуальные предприниматели. Позже оформлялись поддельные акты приема этих работ.