Прокуратура выясняет детали гибели 13-летнего мальчика в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области во время отдыха на водоеме погиб 13-летний мальчик. Ход следственной проверки уже взяли на контроль, сообщают 7 июля в пресс-службе донской прокуратуры.
— Организована проверка обстоятельств гибели. Также на контроль взяли ход и результаты процессуальной проверки, которую сейчас проводят представители СК, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Подросток утонул в пруду в станице Мальчевской вчера, 6 июля. Известно, что трагедия произошла, когда мальчик был с мамой и младшей сестрой. По предварительной информации СК, он отправился купаться, нырнул и не выплыл. Тело подростка подняли из воды через 20 минут, но он уже не дышал. Реанимация не принесла результата.
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