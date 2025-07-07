Прокуратура выясняет детали гибели 13-летнего мальчика в Ростовской области

Подросток утонул в пруду в станице Мальчевской вчера, 6 июля. Известно, что трагедия произошла, когда мальчик был с мамой и младшей сестрой. По предварительной информации СК, он отправился купаться, нырнул и не выплыл. Тело подростка подняли из воды через 20 минут, но он уже не дышал. Реанимация не принесла результата.