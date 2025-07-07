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Прокуратура выясняет детали гибели 13-летнего мальчика в Ростовской области

Проверку после гибели подростка начала прокуратура Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области во время отдыха на водоеме погиб 13-летний мальчик. Ход следственной проверки уже взяли на контроль, сообщают 7 июля в пресс-службе донской прокуратуры.

— Организована проверка обстоятельств гибели. Также на контроль взяли ход и результаты процессуальной проверки, которую сейчас проводят представители СК, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Подросток утонул в пруду в станице Мальчевской вчера, 6 июля. Известно, что трагедия произошла, когда мальчик был с мамой и младшей сестрой. По предварительной информации СК, он отправился купаться, нырнул и не выплыл. Тело подростка подняли из воды через 20 минут, но он уже не дышал. Реанимация не принесла результата.

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