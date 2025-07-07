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В Уфе временно приостановили работу одного из роддомов

В Минздраве объяснили, почему временно закрыли роддом в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе роддом № 8 временно прекратило принимать пациенток. Как пояснили в республиканском Минздраве, это связано с проведением плановых санитарных мероприятий.

В медучреждении сейчас проходит генеральная уборка помещений и другие процедуры, необходимые для обеспечения эпидемиологической безопасности. Всех беременных, которые должны были рожать в этом роддоме, временно перенаправляют в Городской перинатальный центр.

За дополнительной информацией можно обратиться к заместителю главврача больницы № 8 по номеру +7 (347) 242−98−12.

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