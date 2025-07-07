Женщина погибла и трое детей госпитализированы после ДТП с велосипедом в Павлодаре

«Проводится проверка по факту несчастного случая, в результате которого погибла жительница Павлодара. В ночь на 7 июля на Центральной набережной женщина с тремя детьми и своей матерью катались на четырехколесном велосипеде. При спуске, не справившись с управлением, совершили столкновение с металлическим забором. В результате падения женщина — пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области в понедельник.
В пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области сообщили, что бригада скорой помощи на месте констатировала смерть 69-летней женщины, которая получила травмы, несовместимые жизнью. Трое девочек — 2010, 2015 и 2018 годов рождения доставлены в детскую областную больницу. Еще одна пострадавшая — 39-летняя женщина — транспортирована в городскую больницу № 1 Павлодара.