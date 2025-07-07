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В Шереметьево у иностранца изъяли партию тепловизионных прицелов на 29 млн рублей

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза 142 тепловизионных прицелов общей стоимостью 29 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии оружейных комплектующих. У 35-летнего иностранца, направлявшегося в Катар, обнаружили 142 незадекларированных тепловизионных прицела и кронштейна общей стоимостью 29 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Пассажир был остановлен при прохождении «зеленого» коридора после того, как сканер багажа выявил в его чемоданах подозрительное содержимое. В чемоданах иностранца таможенники обнаружили 142 единицы товара, на которые у мужчины не было декларации. По его словам, он приобрел эти вещи у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей и не знал, что для их вывоза требуется оформление.

Таможенная экспертиза установила, что изъятые предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для установки на гражданское охотничье оружие. Вся партия была признана коммерческой.

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Согласно санкции статьи, ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости изъятого с обязательной конфискацией всей партии.