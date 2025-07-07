В Шереметьево у иностранца изъяли партию тепловизионных прицелов на 29 млн рублей

Пассажир был остановлен при прохождении «зеленого» коридора после того, как сканер багажа выявил в его чемоданах подозрительное содержимое. В чемоданах иностранца таможенники обнаружили 142 единицы товара, на которые у мужчины не было декларации. По его словам, он приобрел эти вещи у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей и не знал, что для их вывоза требуется оформление.